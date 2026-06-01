Horizonte 2027: Axel Kicillof se junta con Juan Pablo Valdés en Corrientes

El encuentro entre el gobernador bonaerense y su par correntino se dará el miércoles, en el marco de la gira federal que protagoniza Kicillof para instalar a nivel nacional su figura de cara a los comicios presidenciales del año próximo.

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