Gran jornada de Danzas en el Polideportivo Municipal de Chacabuco

Durante el fin de semana, en el Polideportivo Municipal de Chacabuco, se realizó una jornada artística en el marco del “The World Dance Show”, organizado por el reconocido bailarín y coreógrafo Néstor Moreno, y coordinado por la profesora Milagros Conlon, destacada docente de danzas, directora artística y referente comunitaria.

El evento reunió a niños, jóvenes y adultos en una jornada de integración, talento y pasión por la danza, con la realización de 66 coreografías presentadas por cinco escuelas de danza y la participación de 154 bailarines de toda la región.

Durante la actividad, el Jefe Comunal, Darío Golía, hizo entrega del primer premio y agradeció la invitación de los profesores, resaltando el acompañamiento permanente del Municipio a las distintas expresiones culturales y artísticas de la comunidad.

“Como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión, seguimos acompañando a los organizadores y participantes en esta jornada tan importante coordinada por Milagros, quien logró reunir talento, esfuerzo y pasión en cada presentación”, expresó Golía.

Se destacó especialmente el compromiso de la anfitriona del evento, Milagros Conlon (All Dance), y la participación de Matías Salas (New Dance); Magalí Luis (Falak); Adrián Enrique (Junín Baila) y Thalía Catania (Star Dancer).