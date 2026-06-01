Gran jornada de Danzas en el Polideportivo Municipal de Chacabuco

Mates y Noticias
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Durante el fin de semana, en el Polideportivo Municipal de Chacabuco, se realizó una jornada artística en el marco del “The World Dance Show”, organizado por el reconocido bailarín y coreógrafo Néstor Moreno, y coordinado por la profesora Milagros Conlon, destacada docente de danzas, directora artística y referente comunitaria.

El evento reunió a niños, jóvenes y adultos en una jornada de integración, talento y pasión por la danza, con la realización de 66 coreografías presentadas por cinco escuelas de danza y la participación de 154 bailarines de toda la región.

Durante la actividad, el Jefe Comunal, Darío Golía, hizo entrega del primer premio y agradeció la invitación de los profesores, resaltando el acompañamiento permanente del Municipio a las distintas expresiones culturales y artísticas de la comunidad.

“Como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión, seguimos acompañando a los organizadores y participantes en esta jornada tan importante coordinada por Milagros, quien logró reunir talento, esfuerzo y pasión en cada presentación”, expresó Golía.

Se destacó especialmente el compromiso de la anfitriona del evento, Milagros Conlon (All Dance), y la participación de Matías Salas (New Dance); Magalí Luis (Falak); Adrián Enrique (Junín Baila) y Thalía Catania (Star Dancer).

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