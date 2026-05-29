El MDF Chacabuco participó de un encuentro regional junto a la ministra Estela Díaz

Este miércoles, en la ciudad de Los Toldos, partido de General Viamonte, la ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, encabezó el conversatorio “Políticas para la Igualdad. Herramientas para Emprendedoras”. Del encuentro participaron integrantes del Movimiento Derecho al Futuro de nuestra ciudad.

En la actividad, destinada a integrantes de proyectos productivos de la región, también estuvo presente la diputada provincial Viviana Guzzo. “La jornada reunió a compañeras de diversas localidades de la región con el objetivo de analizar el escenario actual y coordinar agendas de trabajo conjuntas. Charlamos sobre los desafíos que tenemos por delante para seguir construyendo una sociedad más igualitaria», señalaron desde el MDF Chacabuco, quienes reafirmaron “el compromiso de seguir articulando acciones junto a la gestión provincial de Axel Kicillof para garantizar la equidad y la justicia social en cada rincón de la provincia y del país”.

En la oportunidad, la ministra Díaz compartió las acciones que se realizan desde el programa “Organizadas y en Red” para potenciar las redes productivas de mujeres.

Asimismo, se elaboró un diagnóstico sobre las políticas incluídas en el Plan de Gobierno para la Igualdad que se impulsa desde el Estado provincial. Finalmente, se desarrolló una charla sobre microcréditos destinada a emprendedoras, orientada a brindar herramientas e información para el fortalecimiento de proyectos productivos.

“A través de estas iniciativas, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa implementando políticas públicas que promueven la igualdad de género, fortalecen las redes comunitarias y generan más oportunidades de empleo, producción y autonomía económica para las mujeres y diversidades bonaerenses”, destacaron los organizadores.