Agenda de actividades culturales en Chacabuco para el fin de semana

Este jueves, en Casa de la Cultura, se llevó adelante la conferencia de prensa en donde se presentaron las actividades culturales que se desarrollarán el fin de semana en Chacabuco.

Entre las actividades presentadas, se anunció el I Premio Nacional de Poesía “Elisabeth Claire Rodríguez”, organizado por ADECH con el auspicio del Municipio de Chacabuco. El mismo cierra el 31 de julio, abierto a mayores de edad argentinos o nacionalizados, y debe enviarse un poemario completo de entre 40 y 64 páginas. El primer premio será la publicación de 100 ejemplares en papel de la obra. Quienes deseen participar, pueden enviar su obra y consultar también bases y condiciones a escritoreschacabuquenses@gmail.com

Este sábado 30, a las 13:00, habrá un encuentro de prevención, recreación y difusión sobre la Salud Mental en el Playón del CIC Los Nogales. Al cierre se compartirá chocolate y tortas fritas.

A las 16:00, espectáculo infantil “El explorador” en el Teatro Italiano.

A las 21:00, en la Escuela de Actividades Culturales, obra teatral “Adán y Eva, un amor de aquellos”, protagonizada por Patricia Palmer y Mario Pasik, con dirección de Diego Ramos.

La propuesta reúne a dos figuras de amplia trayectoria en la escena nacional. Patricia Palmer es una de las actrices más reconocidas de la televisión y el teatro argentino, con una extensa carrera en ficciones, comedias y dramas que atravesaron distintas generaciones. Mario Pasik, por su parte, cuenta con una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, integrando importantes producciones nacionales e internacionales. Las entradas pueden adquirirse de manera online y también de forma presencial en la sede de la Escuela de Actividades Culturales, ubicada en Avellaneda 127.