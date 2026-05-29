El Municipio de Chacabuco avanza con tres obras en la ciudad

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Chacabuco, a cargo de Patricia Sorichillo, informaron que esta semana comenzaron tres importantes frentes de trabajo en simultáneo en distintos puntos de la ciudad.

En primer lugar, se lleva adelante el recambio de luminarias LED en el acceso Elguea-Román, desde las vías del ferrocarril hasta la Ruta Nacional N°7. Paralelamente, comenzaron los trabajos de remodelación de los playones deportivos del CEF N°20, con tareas iniciales de movimiento de suelo.

Además, se avanza con la reconstrucción de la vereda sobre calle San Martín, desde la Escuela N°1 hasta el acceso de entrada a los Juzgados de Faltas.

Cabe destacar que, una vez finalizados los trabajos en los playones del CEF, las tareas continuarán con el embellecimiento de la Plaza General Paz. En tanto, al concluir la obra de veredas sobre calle San Martín, que quedará en consonancia con la Plaza, el Palacio Municipal y el centro comercial, el próximo paso será la reconstrucción de las fachadas de la Escuela N°1 y de las oficinas ubicadas sobre el acceso a los Juzgados de Faltas.