Julio Alak sumó una foto con Urtubey y su respaldo para una potencial candidatura a Gobernador

Este miércoles, el intendente de La Plata sumó otra foto a su álbum de dirigentes peronistas que recibe en el municipio al reunirse con Juan Manuel Urtubey. El ex gobernador de Salta visitó el Palacio Municipal de la capital bonaerense para asistir a la asunción de su hijo, Marcos Urtubey, como subsecretario del gobierno local, pero la realidad es que su presencia tuvo un peso político aún más simbólico.

NOTA RECOMENDADA:

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