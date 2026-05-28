La Justicia frenó el cierre de más de 900 servicios en el INTI

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín suspendió la resolución oficial y ordenó al organismo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, incluyendo la cesación, transferencia o modificación sistematizada de funciones y la prohibición de movimientos de inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición del equipamiento técnico.

La resolución 42/2026 que sacó el Gobierno nacional en la primera quincena de abril, dispuso el cierre de más de 900 servicios, que conllevaría al despido de, al menos, 7000 empleados.

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