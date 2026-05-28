Fútbol de Chacabuco: River Plate lidera el campeonato femenino

Luego de la quinta fecha disputada durante el fin de semana pasado, River Plate escaló a la cima del fútbol torneo femenino de Primera División, Copa Mauricio Paz, organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco. Los cuatro partidos jugados tuvieron como escenario el estadio Elio Muhape del club River Plate.

Argentino y Huracán empataron 1 a 1. Celeste Saboia marcó el gol del Azul, mientras que Nadia Biscotti anotó el tanto para el Globito.

En otro de los partidos, Rivadavia derrotó 3 a 0 a 9 de julio. Los goles del equipo Celeste fueron conseguidos por Florencia Marchesse, Licina Medina y Camila Molina.

Argentinos de Rojas consiguió el primer triunfo, luego de cuatro derrotas: le ganó 4 a 1 a San Miguel. Los tantos del equipo rojense fueron anotados por Agostina Barrionuevo, en dos oportunidades, Adriana Mederas y Jessica Pagani. El único gol de «las chicas del barrio» lo marcó Yamila Barrientos.

River Plate le ganó 3 a 1 a San Martín y con este triunfo se convirtió en el único líder del campeonato. Los tres goles del equipo de la banda fueron marcados por Guadalupe Godoy, mientras que para San Martín descontó Nadia Caseri.

Posiciones: River 12 puntos; Rivadavia 11; Argentino 10; Huracán 9; San Martín 5; 9 de julio y Argentino de Rojas 4; San Miguel 0.

Goleadoras: Lucía Guadalupe Godoy(RP) 8; Azul Rivas(RP) y Morena Tamburini(H) 7; Nadia Caseri(SM) y Celeste Saboia(A) 6; Delfina Milione(A) 5; Uma Durante(A) 4; Rocío Arrieta(9dJ), Nadia Biscotti(H) y Milagros Cerri(RP) 3.

En la próxima fecha -que aún no tiene día asignado- se disputarán estos partidos: River vs. Argentino; Rivadavia vs. San Miguel; Huracán vs. San Martín; y Argentino de Rojas contra 9 de julio.

Informe: Javier Galante