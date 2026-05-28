En China asignan identificaciones digitales a los robots humanoides

China ha lanzado una iniciativa nacional llamada Plataforma de Servicios de Gestión del Ciclo de Vida Completo de los Humanoides, con el objetivo de asignar códigos únicos a todos los robots con forma humana y controlados por inteligencia artificial (IA) fabricados en el país, informó South China Morning Post.

Estos códigos permitirán rastrear a los robots desde su producción hasta su reciclaje, estableciendo estándares industriales y fortaleciendo la regulación del sector. Las autoridades señalaron que el sistema está diseñado para garantizar la trazabilidad de los productos y controlar los riesgos en una industria que crece a gran velocidad.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/607559-china-asignar-identificaciones-digitales-robots-humanoides