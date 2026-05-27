Zona Fría: Intendentes bonaerenses realizarán un «frazadaso» frente al Senado

Intendentes, concejales y dirigentes de la Quinta Sección electoral -correspondiente a la costa atlántica bonaerense- acordaron realizar un “frazadazo” frente al Senado de la Nación para protestar contra la reducción del régimen de zona fría que subsidia el consumo de gas natural, el día en que se trate allí el proyecto de ley que ya recibió media sanción de diputados.

NOTA RECOMENDADA:

https://dib.com.ar/politica/intendentes-bonaerenses-realizaran-un-frazadaso-frente-al-senado-contra-el-achicamiento-la-zona-fria-n53090