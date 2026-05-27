Estudiantes tomaron el Pellegrini y el Nacional Buenos Aires en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Desde la noche de este martes se concretó la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires, decidida por en asambleas durante la mañana. “La medida fue votada por estudiantes del colegio en el marco del conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario y su incumplimiento por parte del Gobierno nacional, situación que consideramos un ataque a la educación pública y al derecho de estudiantes y docentes”, informaron desde el Centro de Estudiantes.

La toma, que también se votó en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, busca “visibilizar el reclamo de la comunidad educativa y expresar nuestra defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, así como también de todo el sistema educativo público argentino”.

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