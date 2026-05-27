“Estamos obligados a superar las fronteras del peronismo para 2027”

En diálogo con Diagonales Stream, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense Gabriel Katopodis sintetizó en una consigna la clave del armado de la oposición para el 2027: “Estamos obligados a superar las fronteras del peronismo”. Además, afirmó que “los argentinos saben que el plan económico va al fracaso”, no negó una eventual candidatura para suceder al gobernador Axel Kicillof y alentó: “Debemos garantizar que la PBA siga gobernada por un compañero de nuestro espacio”.

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