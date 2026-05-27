27 de mayo de 1875. Nace Jorge Newbery

Jorge Alejandro Newbery fue un aviador e ingeniero argentino considerado pionero de la aviación en el país.

Hijo de Ralph Newbery y Dolores Malargie, Jorge mostró desde joven una inclinación por la ciencia y la ingeniería. Tras completar sus estudios secundarios en Saint Andrew’s Scots School en 1890, continuó su formación en ingeniería en Estados Unidos.

Al volver a Argentina, trabajó en la Río de la Plata Light and Traction Company. En 1897 se incorporó a la Armada Argentina como ingeniero electricista. En 1900 fue nombrado Director General de Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Alumbrado de la Municipalidad de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento. Además, fue profesor de ingeniería eléctrica en la Escuela Técnica Otto Krause.

Su pasión por la aviación se despertó tras conocer al aviador brasileño Alberto Santos-Dumont. El 25 de diciembre de 1907, junto a Aarón Anchorena, cruzó el Río de la Plata en el globo “El Pampero”, aterrizando en Conchillas, Uruguay, evento que popularizó la aerostación en Argentina.

En 1908, cofundó el Aero Club Argentino y, a pesar de la trágica desaparición de su hermano Eduardo en un vuelo en globo, continuó promoviendo la aviación.

En 1912, cruzó el Río de la Plata en el monoplano “Centenario”, siendo el primero en realizar esta hazaña de ida y vuelta en el mismo día. Ese año, el presidente Roque Sáenz Peña creó la Escuela Militar de Aviación siendo Newbery uno de sus primeros directores.