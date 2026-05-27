El Hospital Municipal de Chacabuco tiene una nueva ambulancia

Este martes se realizó el acto de presentación de una nueva ambulancia de alta complejidad para el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Chacabuco. La unidad fue adquirida por la Fundación del Hospital Municipal con lo recaudado a través de la rifa anual, y la inversión fue superior a los 150 millones de pesos.

En la oportunidad, el intendente Darío Golía manifestó: “En primer lugar quiero agradecer a la Fundación por el trabajo y el aporte que permanentemente hacen. A principio de año nos reunimos y nos trajeron el proyecto de contribuir con una nueva ambulancia. Esta sería la segunda ambulancia de alta complejidad completa, por lo que suma algo fundamental a nuestro sistema de salud”. “Chacabuco ha crecido mucho y tenemos como único prestador de salud al Hospital Municipal. Hoy tenemos 6 ambulancias en Chacabuco, dos en Rawson, dos en Castilla y dos en O’Higgins y esta será la séptima unidad para la ciudad cabecera”, explicó el jefe comunal.

Asimismo, Golía aseguró: “La salud pública es algo que tenemos que cuidar entre todos” e hizo extensivo su agradecimiento “al pueblo de Chacabuco y a todos los trabajadores de la salud”.

A su trueno, la Jefa de la Guardia Central del Hospital, Carolina Felice, destacó: “hoy el Hospital es el único efector de salud en Chacabuco, tanto para los que tienen obra social como para los que no”, y resaltó los tiempos de demora que muchas veces tienen las obras sociales privadas para autorizar una ambulancia.

También estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el Secretario de Salud, Sebastián Bozzini; la Directora de Salud, Celeste Trotti; entre otras autoridades municipales.