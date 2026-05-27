Básquet de la AJB: Porteño de Chacabuco ganó y terminó segundo en la etapa clasificatoria

Este martes por la noche, en el Gigante del Centro de Chacabuco, en el cierre de la etapa clasificatoria del Torneo Apertura de la Asociación Juninense de Básquet, el Decano se quedó nuevamente con una victoria agónica, por un punto, sobre Ciclista Juninense. 66 a 65 ganó el equipo que dirige Rodrigo Senra y de esta manera culmina una etapa regular muy buena, ganando nueve partidos y perdiendo solamente uno, contra el puntero e invicto, San Martín.

Fue un partido muy parejo, cuarto a cuarto, aunque Porteño se había ido al descanso ganando 34 a 28. Luego ganó el tercer parcial por 19 a 17 y estiró a ocho puntos la ventaja para afrontar el cuarto final.

Todo parecía que iba a ser más sencillo, pero Ciclista fue un duro rival y pudo descontar siete de los ocho tantos que tenía Porteño, ganando 20 a 13 el último cuarto, y en algún momento hasta estuvo arriba en el marcador, sin embargo Porteño pudo doblegarlo finalmente.

El más destacado en Porteño fue Augusto Gennero con otra sobresaliente actuación al aportar 30 puntos. Lo siguió Emanuel Martinez Jahns con 11 y Gino Ferraro aportó con 9.

Porteño salió con: Gino Ferraro 9, Manuel Castelao 0, Santiago Giraudo 3, Tomás Palomero 4, Martín Sekul 1, Augusto Gennero 30, Tomás García 2, Emanuel Martínez Jahns 11, Franco Duarte 0, Joaquín Cibiriain 0, Andres Bentacour 0, Agustín Acuña 6.

Los árbitros del encuentro fueron Gonzalo Girada y Claudio Zapata.

Las posiciones: San Martín quedó con 20 puntos, ganando los 10 partidos; Porteño 19; Ciclista 17; Los Indios 17; CAVUL 15; Nueve de julio 15; Sarmiento 14; Rivadavia de Junín, Argentino, El linqueño y Club Junín.

Los cuartos de final: San Martín vs. Argentino; Porteño vs. Sarmiento; Ciclista vs. Nueve de Julio; Los indios vs. CAVUL. Esta instancia se jugará al mejor de tres partidos y empezando en el gimnasio del mejor ubicado.

Informe: Javier Galante