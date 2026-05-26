«Las naciones de la región ya no serán escudo para las bases de EE.UU.»

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí, declaró este martes que Estados Unidos ya no podrá utilizar a los países de Oriente Medio como escudo para sus bases militares en la región y que tampoco contará con espacios seguros para mantener y expandir su presencia en la zona.

«El tiempo no volverá atrás, y los pueblos y territorios de la región ya no serán escudo para las bases de Estados Unidos», dijo.

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