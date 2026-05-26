«Las naciones de la región ya no serán escudo para las bases de EE.UU.»

Mates y Noticias
blank

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí, declaró este martes que Estados Unidos ya no podrá utilizar a los países de Oriente Medio como escudo para sus bases militares en la región y que tampoco contará con espacios seguros para mantener y expandir su presencia en la zona.

«El tiempo no volverá atrás, y los pueblos y territorios de la región ya no serán escudo para las bases de Estados Unidos», dijo.

NOTA RECOMENDADA:

https://actualidad.rt.com/actualidad/607114-lider-supremo-iran-naciones-region-no-ser-escudo-bases-eeuu

📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *