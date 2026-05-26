La Bolsa de Cereales de Buenos Aires subió la proyección de cosecha de soja y maíz

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires(BCBA) volvió a recalcular sus estimaciones de producción de soja y de maíz tras relevar un incremento en el rendimiento de los lotes levantados hasta ahora.

En el caso de la soja, la entidad detalló que la semana pasada la cosecha alcanzó al 74,7% de la superficie apta a nivel nacional, con un rinde promedio de 32,8 qq/Ha, el más alto de las últimas seis campañas. Los rindes por encima del promedio continúan consolidándose en amplios sectores del área agrícola, particularmente sobre el NOA, NEA, ambos núcleos, el Centro-Norte de Córdoba y el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires. Esto estuvo favorecido por las precipitaciones registradas durante parte del ciclo del cultivo.

En soja de segunda, la cosecha ya supera el 60 % en el Núcleo Sur, Córdoba y el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires, en esta última, con rindes récord para la región. La BCBA indicó que el aumento productivo se da a pesar de que el área estimada hasta la semana pasada es menor. Eso ocurrió, luego de un análisis con sensores remotos, se ajusta el área a 16.800.000 hectáreas (-400 mHa vs previa estimación), 9 % por debajo de la campaña previa y 1,3 % menor al promedio de las últimas 5 campañas.

“Bajo este contexto, los rindes por encima del promedio histórico permiten elevar la producción en +1,5 MTn, llevando la proyección de producción a 50.100.000 toneladas”, dijo la Bolsa de Buenos Aires.

Maíz

En el caso del cereal, también hubo una revisión del área implantada y se le incorporan 300.000 hectáreas adicionales a la superficie de maíz estimada previamente, elevando la misma a 8.400.000 hectáreas, igualando el máximo histórico de la serie PAS (campaña 2023/24).

A su vez, asciende la proyección de producción a 64.000.000 toneladas (+3 mill/tn), imponiendo un récord histórico, superando al anterior (campaña 2018/19: 55,5 MTn) en un 15,3 %.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/