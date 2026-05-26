Fútbol de Chacabuco: Este lunes, 9 de julio se convirtió en el segundo finalista de la liguilla

Durante este fin de semana largo se jugaron las dos revanchas de semifinales de Primera división de la liguilla del torneo Apertura, Copa Mauricio Paz, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco. River Plate y 9 de julio disputarán la final.

El día sábado, en su estadio, River Plate, con el arbitraje de Lautaro Martín, logró dar vuelta la historia venciendo a San Martín por 2 a 0. Franco Stella, antes de los 5 minutos, y de cabeza, puso en ventaja y le dio tranquilidad al Millonario, mientras que en el segundo periodo, a los 19 minutos, Brian Bisso, de penal, marcó el segundo gol del partido y el que le dio el pase a la final a River Plate, que se impuso en el global por 2 a 1, aunque San Martín buscó intensamente hasta el final del encuentro, no pudo vencer a Valentín Cayssials.

Este lunes, en el estadio Aldo Carena, 9 de julio y Peña la 12 empataron 1 a 1 y hubo que definir la llave por penales, ya que en el partido de ida también habían empatado 0 a 0. Valentín Minchilli marcó el gol de 9 de julio a poco de iniciado el encuentro, mientras que promediando la segunda etapa, Nazareno Luján que había ingresado unos minutos antes, marcó el 1 a 1. El árbitro de este encuentro fue el señor Oscar Bono.

En la tanda de penales el Lobo estuvo más certero: Emmanuel Keiser atajó los disparos de Ignacio López y Martín Barros, los dos primeros de la serie del equipo Xeneise. Los goles de Peña la 12 fueron conseguidos por Agustín Bartoliche y Emanuel Ponce. Por 9 de julio convirtieron Nicolás Mateos, Ramiro Morra y Juan Ignacio Navarro, mientras que el arquero Franco Apadula detuvo el remate de Valentín Minchilli.

De esta manera, la final de la liguilla se jugará el próximo fin de semana. En el primer partido River Plate será local, ya que 9 de julio fue el ganador de la etapa clasificatoria, tiene la mejor posición y va a definir nuevamente en su estadio. En caso de que River logre hacerse de la liguilla deberán jugar dos partidos más para definir el ganador del torneo Apertura.

Sub 23: En esta categoría también ya están los dos finalistas. Este lunes se jugaron los dos partidos correspondiente a la revancha de las semifinales. Argentino, en su cancha, empató 0 a 0 con River y como había ganado 1 a 0 en el primer partido es el finalista. En el otro encuentro, Peña la 12 volvió a ganarle a Racing Club, en este caso 3 a 1, cerrando un global de 5 a 2, y también va a jugar esta final contra el Azul.

Informe: Javier Galante