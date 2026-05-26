“Cinco millones de bonaerenses no van a poder pagar la luz y el gas”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado el acto de entrega de 48 viviendas para familias del municipio de Tornquist. Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y la intendenta local, Estefanía Bordoni.

Allí, con 4 grados a las 9 de la mañana, el mandatario bonaerense salió con fuerza contra la modificación del régimen de Zona Fría que impulsa la administración Milei y que, según advirtió, dejará sin tarifas diferenciales a «tres millones de hogares», es decir que afecta a «cinco millones de habitantes» de la provincia de Buenos Aires.

“Este acto lo celebramos en una mañana de mucho frío, a pesar de que el Gobierno nacional nos quiere decir que no existe la ‘zona fría’ y que no hay que ayudar a la gente con las tarifas del gas y los servicios”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Es un acto más de crueldad e insensibilidad de un Presidente que nos propone un modelo de país donde le va muy bien a muy poquitos, mientras se abandona a la inmensa mayoría”.