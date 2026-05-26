Chivilcoy: Un caso de hantavirus disparó la alarma en la región

El último Boletín Epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas en la región al confirmar un caso positivo de hantavirus en la vecina ciudad de Chivilcoy, en el marco de una tendencia de contagios que se mantiene en aumento desde 2025 y se ubica por encima de los parámetros esperados.

Si bien esta enfermedad endémica suele tener su mayor nivel de incidencia durante los meses de primavera y verano, las autoridades sanitarias confirmaron que actualmente la provincia atraviesa una inusual situación de brote en plena temporada de otoño-invierno.

Las cifras oficiales difundidas por la cartera de salud reflejan la gravedad del panorama actual. Mientras que a lo largo de todo el año 2025 se contabilizaron 37 contagios y 12 pacientes fallecidos, en el transcurso de este 2026 ya se registraron 18 casos confirmados, de los cuales 7 resultaron fatales. Además, el documento precisó que el índice epidémico de las últimas semanas alcanzó un valor de 1,67, superando de manera holgada el umbral de 1,25 que determina técnicamente la declaración de un brote.

En cuanto a la distribución geográfica, los contagios se han esparcido por distintos puntos del territorio bonaerense. Además del paciente de Chivilcoy, el relevamiento detectó personas afectadas en los municipios de La Plata, General Belgrano, Almirante Brown, Arrecifes, Balcarce, Florencio Varela, General Alvarado, General Pinto, Hipólito Yrigoyen, Las Flores, Lobos, Necochea y Tres Arroyos. Desde la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes explicaron que la gran mayoría de los contagiados había permanecido previamente en entornos rurales, semirrurales o periurbanos, hábitats propicios para la proliferación de los roedores