Reclaman a la Corte con clases públicas frente a Tribunales por la Ley de Financiamiento Universitario

La Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) convocan a clases públicas frente al Palacio de Tribunales para pedir a la Corte Suprema que se expida sobre esa medida, incumplida por el gobierno de Javier Milei.

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