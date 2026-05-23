Después de casi tres meses, vuelve a sesionar la Cámara de Diputados de la Provincia

La cámara de Diputados bonaerense tendrá el jueves próximo su primera sesión formal del año, luego de que se alcanzara un principio de acuerdo política para la distribución de la presidencia de las principales comisiones permanente, lo que permitió destrabar una prolongada parálisis parlamentaria de casi tres meses.

NOTA RECOMENDADA:

https://dib.com.ar/politica/diputados-hubo-acuerdo-politico-y-una-sesion-el-jueves-rompe-una-paralisis-casi-tres-meses-n53000