Cortes programados de Energía Eléctrica en Chacabuco

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informa a la comunidad que el día domingo 24 se efectuarán dos cortes de energía eléctrica. Uno será en el alimentador N° 9, desde las 8:00 hasta las 12:00, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Roca, Avellaneda, Ruta Nacional 7, República de Irlanda. También impactará en el Barrio Ferro y el Parque Industrial.El otro corto será en la subestación N° 39, desde las 8:00 hasta las 12:00, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Túpac Amaru, Catamarca, Juan Francesch, Acceso Elguea-Román, Francisco Espinosa y San Juan.Estos cortes están motivados por la realización de tareas de mantenimiento en la red de media tensión y se suspenderán en caso de lluvia.

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