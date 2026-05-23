Actividades por el fin de semana patrio en Chacabuco

Desde hoy sábado 23, y hasta el lunes 25 de mayo, en Chacabuco habrá actividades gratuitas en Plaza San Martín con propuestas culturales, artistas locales, feria de productores y el tradicional desfile cívico-criollo por el Día de la Revolución de Mayo.

Desde las 10:00 de cada jornada se desarrollará la Feria Producir, un espacio que reunirá productores locales, emprendedores, artesanos y colectividades, además de food trucks, juegos recreativos y diferentes propuestas para compartir en familia.

La Escuela de Actividades Culturales (EAC) también tendrá una importante participación con talleres y actividades especiales. Durante los tres días habrá espacios de porcelana fría, dibujo y pintura, collage, macramé, telar, circo, ajedrez, metegol, glitter bar, juegos y cama elástica, además de una merienda con chocolate caliente para quienes participen de la propuesta.

El domingo 24, desde las 15:00, el escenario estará a cargo del área de Juventud y contará con presentaciones de Enmascarados Young, Ensamble Juventud, Ema Becerro, Mauro Martínez, ML Crew Dance Studio y Los Refugiados, en una tarde con fuerte protagonismo del talento local.

El acto oficial por el Día de la Revolución de Mayo tendrá lugar el lunes 25. Luego se realizará el tradicional Tedeum y desde las 10:45 comenzará el desfile cívico-criollo.

Por la tarde, a partir de las 15:00 y frente al Municipio, continuará el festival artístico con la participación de la Banda Municipal José “Bimbo” Marsiletti, Ballet Terra Danza, Ballet Cahuin Cumpa, Diego Galván, Marcelo Diudat, Alberto Bo, Alejandro Armendariz y Mabel Palumbo.