Aumentan las versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina

Las versiones de que el papa León XIV visitará la Argentina en noviembre próximo cobraron fuerza este viernes luego de que el canciller, Pablo Quirno, visitara al presidente Javier Milei en la quinta presidencial de Olivos, y comentara que le dio una “buena noticia”. Ese encuentro se produjo luego de la reunión con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina previa al Tedeum.

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