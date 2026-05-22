Javier Milei anunció baja de retenciones para empresas que exportan

Se beneficiarán las principales empresas ligadas a las exportaciones agropecuarias e industriales. El presidente hizo esa declaración en el marco del acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, realizado en la noche de este jueves.

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