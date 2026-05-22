Este domingo 24 habrá ciclismo en Chacabuco

La jornada tendrá lugar en El Templo de la Velocidad, la pista de 400 metros de extensión ubicada en el Parque Recreativo Municipal de Chacabuco. Allí competirán distintas categorías a partir de las 9.30, con la presencia decorredores de primer nivel.

Entre las categorías que estarán en pista se encuentran la peña local e invitados, veteranos locales, debutantes mayores, debutantes menores, damas, master B, C, D, I, E, master A y Elite 2. La prueba mayor será para elite sub 23 y junior.

También se informó que habrá actividad de la Escuela Municipal de Ciclismo, en la que hay muchos jóvenes y niños de nuestra ciudad participando de la misma. Se dijo también que habrá importantes premios económicos para cada una de las categorías.

Como es habitual en cada evento de estas características que se realizan no solo en nuestra ciudad, sino en toda la región, los corredores deberán tener la licencia habilitante al día, o sea con fecha de este año. Cada ciclista contará con un seguro por cualquier tipo de accidente que pueda tener y también habrá servicio de ambulancia para todo el día, no solo para los ciclistas, sino también por cualquier contingencia que ocurra con el público.

Asimismo, habrá un gran servicio de cantina.

Informe: Javier Galante