De esa manera lo planteó el intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, al encabezar este jueves el acto de inauguración del nuevo Resonador Magnético de Alta Complejidad en el Hospital Municipal.

El equipamiento, de última generación, mejora ampliamente la calidad de imagen e incorpora tecnología basada en Inteligencia Artificial, lo que permite acelerar la adquisición de imágenes, optimizando los tiempos de estudio y mejorando la precisión de los diagnósticos. El Resonador Magnético, uno de los mejores de toda la Provincia y el país, llegó tras un acuerdo entre Municipio y la empresa Hemovida S.R.L, firmado por el Intendente el pasado mes de octubre.

“Es un día de gran alegría porque son objetivos que vamos cumpliendo: soñábamos con Javier (Estévez) desde el Concejo Deliberante, lo plantéabamos en cada caminata que hacíamos, no nos resignamos, queríamos tener un futuro mejor y lo tenemos. Es un momento muy difícil, con recortes a nivel nacional que afectan a la Provincia y a los Municipios, pero continuamos avanzando y gestionando para mejorar cada día la salud pública”, destacó Golía, quien explicó que la inversión que se realizó para lograr el nuevo equipamiento fue superior a los 500 mil dólares.

Por otro lado, el Intendente agradeció a todo el personal de salud del Hospital Municipal y expresó: “A partir de hoy vamos a tener un diagnóstico más rápido, con alta definición, con más precisión, mejorando la calidad del servicio y de la salud pública en general. Defendamos la salud pública, defendamos a nuestro Hospital”.

El representante de la empresa Hemovida S.R.L, Andrés Giménez, indicó por su parte que “ha sido un esfuerzo grande entre Municipio y la empresa. El anterior contaba con muy poca definición, y ahora contaremos con un resonador con una excelente definición de imagen. Además, se le suma tecnología con Inteligencia Artificial, que permite agilizar los tiempos: un estudio que antes se hacía en una hora, hoy se puede hacer en media hora, y cuando se profundicen algunas cuestiones se podrá hacer en 10 o 15 minutos. Eso también significa poder atender a una mayor cantidad de pacientes por día”.

El Secretario de Salud, Dr. Sebastián Bozzini, agregó: “Tenemos el orgullo de haber ayudado a conseguir este Resonador. Hoy sufrimos un recorte de salud a nivel nacional que es histórico. Todo es esfuerzo y sacrificio, con mucha gestión. Teníamos un Resonador que había quedado en el tiempo y hoy contamos con uno que será para toda la comunidad, tanto para el que tiene la mejor obra social como para el que no tiene”.

La Dra. Celeste Trotti, Directora de Salud, dijo además: “Es un día histórico para Chacabuco. Como nos gusta decir, nadie se salva solo, y gracias a esta gestión, gracias al Intendente, a los trabajadores de la salud, hoy podemos tener un equipo de última generación, el tercero más importante de toda la Provincia”.

Tras las alocuciones, el Intendente junto a funcionarios, vecinos y vecinas, se dirigieron hacia el tradicional corte de cinta y descubrimiento de placa, para posteriormente conocer el nuevo equipamiento con el que cuenta la comunidad en el Hospital Municipal.