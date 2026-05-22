«Invertimos más de 7 mil millones de pesos en obras en dos años y medio»

Así lo manifestó el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, quien encabezó este jueves la cuarta asamblea barrial en el marco del programa Presupuesto Participativo, donde vecinos del cuadrante noroeste de la ciudad fueron escuchados en sus planteos y proyectos para sus respectivos barrios.

La jornada se desarrolló en el SUM del Club Rivadavia y contó con la participación de la directora del programa, Gloria Nievas; el secretario de Gobierno, Javier Estévez; y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo.

El jefe comunal realizó un repaso de las obras y acciones llevadas adelante en estos casi dos años y medio de gestión, muchas de ellas surgidas de los pedidos realizados por los vecinos en las asambleas barriales del año pasado y las que se vienen desarrollando durante este año.

“Llevamos invertidos más de 7 mil millones de pesos en obras en estos casi dos años y medio, entre pavimento, iluminación, cordón cuneta y distintas mejoras para la ciudad, en un contexto complejo. Lo venimos haciendo con mucha gestión, con recursos que llegan desde la Provincia, con la tasa TIUS que reinvertimos en obras y servicios, y también a través del Presupuesto Participativo. Con estas mesas de trabajo, donde participan ustedes, vamos a seguir avanzando”, expresó Golía.

A lo largo del encuentro, los vecinos también tomaron la palabra y coincidieron en distintos pedidos vinculados a luminarias, señalización en calles de tierra, mejorado y perfilado de arterias, colocación de reductores de velocidad y desmalezamiento de quintas abandonadas.

El cierre de la reunión estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Javier Estévez, quien destacó que cada solicitud presentada tiene sus tiempos de ejecución y planificación.

“Algunas respuestas pueden llegar más rápido y otras requieren más tiempo, pero todos los pedidos son tomados en cuenta. A pesar del difícil momento económico que atraviesa el país, desde el municipio seguimos realizando obras con recursos propios y pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos”, señaló.