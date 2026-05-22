El aserradero Linor SRL anunció su cierre y deja 130 familias sin ingresos

La firma, radicada en la localidad de Azara, Departamento de Apóstoles, Misiones, adeuda salarios y vacaciones al momento de anunciar su cierre. Unas 130 familias quedaron envueltas en una profunda incertidumbre laboral. El personal de Linor permanece en una vigilia ante el temor de un vaciamiento de bienes en plena crisis financiera.

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