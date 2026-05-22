China reabrió su mercado a la carne vacuna de EE.UU.

La Administración General de Aduanas de China (GACC) otorgó una prórroga de cinco años a 425 establecimientos de carne vacuna de Estados Unidos cuyos registros habían vencido en el sistema sanitario CIFER, mientras que otros 77 frigoríficos obtuvieron una nueva habilitación para exportar al mercado chino. La medida marca la reactivación del comercio de carne vacuna estadounidense hacia el gigante asiático tras varios meses de restricciones y tensiones bilaterales.

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