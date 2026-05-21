Zona fría: Chacabuco está entre los municipios que la perderán. Se esperan subas de entre el 50% y el 100%

Este miércoles, La Libertad Avanza (LLA), con ayuda de sus aliados, logró que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley que restringe la llamada «Zona Fría», el área geográfica en la cual se subsidia el consumo de gas natural. La iniciativa, de aprobarse en el Senado, impactará en fuertes subas tarifarias en 94 municipios bonaerenses, entre los que se encuentra Chacabuco.

NOTA RECOMENDADA:

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