Una empresaria argentina es la nueva presidenta de la International Seed Federation

Entre el 17 y el 20 de mayo se llevó adelante en Lisboa el Congreso Mundial de Semillas de la International Seed Federation (ISF), realizado bajo el lema “Seed is Life”. El encuentro reunió a más de 1.300 participantes y representantes de más de 80 países vinculados a la industria semillera global.
En ese marco, Lorena Basso asumió la presidencia de la ISF, convirtiéndose en la primera empresaria argentina en liderar esta organización global y centenaria que representa a la industria semillera internacional desde 1924.
