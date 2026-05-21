Diputados aprobó la Ley Hojarasca y bloqueó el intento de interpelar a Adorni

Con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación le otorgó media sanción a la denominada Ley Hojarasca. El proyecto propone derogar una larga lista de más de 70 normas en materia económica y civil que el Gobierno –y, en particular, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, autor del texto– considera “obsoletas”.

Junto a ello, uno de los principales focos de debate de la jornada pasó por el rechazo al intento de la oposición de citar al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al cuerpo que preside Martín Menem para una interpelación.

NOTA RECOMENDADA:

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