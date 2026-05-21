Tras el cierre de Fate, Pirelli suspenderá la producción de neumáticos

El fabricante de neumáticos Pirelli suspenderá parte de su producción en Argentina por la menor actividad en la industria automotriz y la caída de ventas. La filial local de la compañía italiana, la cual trabaja de lunes a lunes en tres turnos, frenará su planta de Merlo este fin de semana largo.
NOTA RECOMENDADA:
Tras el cierre de Fate, otra señal de alarma en el sector: Pirelli suspenderá la producción de neumáticos por la caída de ventas
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