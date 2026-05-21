Funcionario de Salud de Chacabuco participaron de un encuentro en la Gobernación

Este martes, en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, se realizó una reunión de Intendentes y referentes de salud bonaerenses junto al Gobernador, Axel Kicillof; y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Allí estuvieron presentes autoridades de Salud de Chacabuco.

En el encuentro se habló acerca de la crisis de salud actual consecuencia del recorte del presupuesto de salud por parte del gobierno nacional, con un porcentaje cercano al 40%. Entre el ajuste nacional, se destacó la eliminación del programa “Remediar”, que proveía a Chacabuco con medicamentos por un monto mensual de 15 millones de pesos. Dichos medicamentos se distribuían en los centros de salud. Pese a esto, en un gran esfuerzo de gestión, el Municipio de Chacabuco está adquiriendo la gran mayoría de los medicamentos faltantes.

Por otro lado, durante la reunión se destacó la gran pérdida de empleos formales, que decanta en un alto número de familias que se quedan sin cobertura de obra social. Esto significa que las obras sociales cuentan con serias dificultades para cubrir gastos mínimos por un lado, con 800 mil personas que dejaron de tener cobertura y 277 empresas prestadoras de servicios médicos que cerraron sus puertas, sobrecargando al sistema público provincial y municipal.