La Escuela de Educación Artística de Chacabuco celebró su 10° aniversario

El Intendente Municipal encabezó este miércoles el acto a 10 años de la creación de la Escuela de Educación Artística, gestionada por el actual Jefe Comunal, cuando cumplía su labor como diputado provincial.

“Me llena de nostalgia que la escuela cumpla 10 años, porque la ví nacer, desde su origen. Me tocaba ser por aquel entonces diputado provincial, Andrea (Castronuevo) siendo Jefa Distrital, que siempre me hacía distintos pedidos. Me reuní con la por entonces ministra, Nora de Lucía y le pedí una Escuela Agrotécnica para Rawson, donde pudimos gestionar el CEA que hoy funciona con más de 500 alumnos, y un conservatorio para Chacabuco. Ella nos ofreció una Escuela de Estética y pudimos arrancar”, recordó en el comienzo de su alocución Golía, quien resaltó además la importancia de dar herramientas culturales y artísticas a los chicos y chicas para su desarrollo.

Andrea Castronuevo, por su parte, también expresó: “Quiero agradecer a todos los que hicieron esto posible, en todos estos años. Siempre con los alumnos y alumnas como principal propósito, nuestro hacer diario. Empezamos allá en un lugar en la Escuela Nº 12 y hoy tenemos un hermoso edificio propio”. La Jefa Distrital contó también pormenores de aquella gestión que permitió traer la Escuela a nuestra comunidad.

La Directora del establecimiento, Mariela Simone, hizo también uso de la palabra destacando: “Comenzamos este camino en un pequeño espacio, con pocos talleres pero con la enorme convicción de que el arte tenga su propio lugar. Con el paso del tiempo ese sueño fue creciendo, ampliando talleres, desarrollando proyectos y con una comunidad que hizo de esta escuela mucho más que un lugar de enseñanza”.

Tras los discursos, el Intendente junto a los funcionarios y familias presentes se trasladaron al salón de música del establecimiento, en donde una banda de ensamble de alumnos y alumnas interpretaron junto al profesor, Federico Luna, la canción “Los Dinosaurios” de Charly García. Previo a ello, Golía, Castronuevo y Simone descubrieron una placa en donde quedó inmortalizada la fecha del 10º aniversario de la Escuela.