Fútbol de Chacabuco: Están definidos días y horarios para las revanchas de las semifinales

Este fin de semana largo se disputarán las revanchas de los partidos de las semifinales en Primera división y Sub 23 de los torneos Apertura Copa Mauricio Paz que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco.

En Primera división, el día sábado 23, a las 15:00, en la cancha de River Plate, el local recibirá a San Martín. En el primer partido el Ferroviario sacó mínima ventaja: con el gol de Tomás Fernández ganó por 1 a 0.

El otro partido semifinal se estará jugando el día lunes 25, también a las 15:00, en el estadio Aldo Carena, donde 9 de julio enfrentará a Peña la 12. En el primer partido -jugado en la cancha de Racing, donde Peña la 12 hizo las veces del local- empataron 0 a 0.

En cuanto a la categoría sub-23 los dos encuentros se jugarán el día lunes 25. Argentino y River Plate lo harán en el estadio José Spataro, a las 15.30. En el primer partido Argentino fue el ganador por la mínima ventaja. Y el otro partido semifinal se estará jugando en el estadio de Racing Club, a las 12:00. En la ida la victoria fue de Peña la 12 por 2 a 1.

Informe: Javier Galante