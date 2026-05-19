El Municipio de Chacabuco mejorará la iluminación del acceso Elguea-Román y de otros sectores

El intendente Municipal, Darío Golía, encabezó la firma de un convenio con Hernán Ibáñez y Juan Manuel Golía, presidente y secretario respectivamente, de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, para llevar adelante una importante obra de recambio de luminarias LED en distintos sectores de la ciudad.

La inversión, que supera los 46 millones de pesos, contempla el recambio de luminarias en el acceso Elguea-Román, desde las vías del ferrocarril hasta la Ruta Nacional N°7; además de la avenida Alsina continuación hasta la Pista de Ciclismo, y la avenida Frondizi hasta el estadio del Club Argentino.

El jefe comunal destacó que esta obra permitirá mejorar la seguridad urbana y optimizar el tránsito en un corredor productivo e industrial clave para Chacabuco, por donde diariamente circulan más de 1200 trabajadores. “Estos nuevos equipos van a iluminar mejor con luz blanca y además son de bajo consumo, lo que permitirá un ahorro mensual de energía”, expresó Golía.

En ese marco, también se avanzará con el recambio de luminarias en toda la traza de la avenida Alsina continuación, beneficiando sectores como el Hogar del Niño, el Parque Recreativo y la Pista de Ciclismo. Asimismo, se renovará la iluminación de avenida Frondizi hasta la intersección con el estadio José Spataro del Club Argentino, una arteria que acompaña el crecimiento del polo deportivo desarrollado en la zona.

Finalmente, el Intendente remarcó que estas obras responden a pedidos realizados por los vecinos en las asambleas barriales del Presupuesto Participativo. “Quizás quien cuenta con luminarias LED no las valora, pero quien todavía no las tiene las pide, las reclama y las necesita. Así trabajamos en cada asamblea barrial y estamos muy conformes de seguir avanzando con nuevas obras para los vecinos”, concluyó.