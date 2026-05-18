«Solo quedan reservas de petróleo para unas pocas semanas»

Así lo advirtió este lunes el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, citado por Reuters.

Las reservas comerciales de petróleo se están agotando con rapidez debido a la guerra en Irán y al cierre del estrecho de Ormuz al transporte marítimo.

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