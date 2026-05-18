Miramar: dos ladrones asaltaron un kiosco a caballo

El episodio generó sorpresa por la modalidad: dos hombres montados a caballo asaltaron un kiosco de la localidad balnearia de Miramar, cabecera del partido de General Alvarado, y huyeron tranquilamente. El suceso ocurrió en la esquina de 21 y 36, en la continuidad de la peatonal el centro de la ciudad.

La insólita escena fue registrada por las cámaras de seguridad y el video se hizo viral en redes sociales. En las imágenes puede verse cómo los ladrones entran al local, prenden las luces para revisar mejor el interior y seleccionar la mercadería. Según el registro de las cámaras, el robo ocurrió a las seis y media de la mañana del sábado 16.

Fuente: https://dib.com.ar/