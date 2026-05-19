En marzo se registró la séptima caída consecutiva del salario registrado

l Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este lunes que los salarios registrados aumentaron un 3% en marzo frente a una inflación del 3,4%. Así, los ingresos marcaron el séptimo mes consecutivo de caída real, es decir, en comparación con la inflación, con un retroceso acumulado del 4,67% de su poder adquisitivo.

NOTA RECOMENDADADA:

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