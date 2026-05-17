Después de que Santiago Caputo dejara expuesto el funcionamiento de cuentas anónimas que operaban en redes contra integrantes del propio oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a blindar públicamente a Manuel Adorni en medio de la polémica. Se refirió a una posible candidatura de Mauricio Macri y aseguró que Milei va a ser «el primer presidente no peronista reelecto».

NOTA RECOMENDADA:

https://www.diagonales.com/nacion/martin-menem—milei-va-a-ser-el-primer-presidente-no-peronista-reelecto-_a6a09e8bf0a3ce392691f315f