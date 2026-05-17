La CONADU anunció otro paro en las universidades para la semana del 25

Luego de la masiva marcha universitaria del pasado martes, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) llevó a cabo un plenario de secretarios generales, en el que se decidió, como punto central, la realización de otro paro en la semana que va del lunes 25 al viernes 31 de mayo. A la medida se sumarán todas las agrupaciones que están bajo el ala de CONADU, que en la provincia de Buenos Aires incluyen a ADULP (La Plata), ADIUNQ (Quilmes), ADUM (Mar del Plata), ADUPAZ (José C. Paz) y ADUNOBA (Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires), entre otras.

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