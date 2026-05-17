El Municipio de Chacabuco restauró reductores de velocidad

En el marco del Plan Integral “Chacabuco Circula”, la Subsecretaría de Seguridad, a través de gestiones efectuadas por el Ejecutivo Municipal, con mano de obra local y recursos propios, restauró los reductores de velocidad en las intersecciones de Sarmiento y Mitre, Cervantes y Sarmiento, e Italia y Cervantes. Los anteriores estaban deteriorados pues son los que soportan el tránsito permanente de camiones cargados que operan en el molino harinero ubicado en ese sector de la ciudad.

Asimismo, se instaló un nuevo lector de patentes (LTR) en el Acceso Hipólito Yrigoyen.El dispositivo realiza la lectura de patentes tanto en el ingreso como en el egreso de la ciudad, permitiendo además identificar en tiempo real vehículos con pedidos de captura o vinculados a distintos delitos, constituyéndose como una herramienta más para brindar mayor seguridad a toda la comunidad.