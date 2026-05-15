El Gobierno nacionala vende la empresa del agua

La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, donde adelantó que este viernes se publicarían “en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90 por ciento de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”.

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