El Gobierno nacionala vende la empresa del agua

Mates y Noticias
blank

La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, donde adelantó que este viernes se publicarían “en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90 por ciento de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.pagina12.com.ar/2026/05/14/el-agua-se-va-a-manos-privadas/

 

📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *