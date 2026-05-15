15 de mayo. San Isidro labrador, patrono de Chacabuco

Nació en Madrid cerca de 1070. Isidro se santificó rezando, trabajando en el campo y compartiendo sus bienes con los más pobres. No faltaron las envidias, pero las superó gracias a su esposa María. Vivió en la época de las grandes batallas medievales, es el patrón de los agricultores y campesinos. También es santa su esposa, Santa María de la Cabeza (también conocida como María Toribia).

Este viernes en Chacabuco, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal N° 690/26, se ha dispuesto asueto municipal. El Municipio también informó que durante la jornada estarán cubiertas todas las guardias, garantizando la normal prestación de los servicios esenciales.

En cuanto a la celebración religiosa, la parroquia San Isidro Labrador realizará, a partir de las 18:30, una procesión con la nueva imagen del Santo Patrono, la cual será bendecida en la ocasión. Luego, a las 19:00 se celebrará la misa, en el templo de calle Padre Doglia, presidida por Monseñor Mauricio Landra, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Mercedes-Luján.