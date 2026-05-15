Fútbol de Chacabuco: Arrancan las semifinales de Primera y Sub 23

El fútbol de Chacabuco tendrá partidos importantes este fin de semana, ya que tanto en Primera División, como en la categoría que le sigue: Sub-23, se estarán jugando los partidos de ida de las semifinales de los torneos que organiza la Liga Deportiva, Copa Mauricio Paz.

Con respecto a Primera División, el sábado, a las 16:00, habrá un gran encuentro: San Martín vs. River Plate. Se espera un muy lindo partido entre estos dos equipos que además tienen buenos planteles. El día domingo, en campo de Racing, a las 16:00 también, Peña La Doce enfrentará a 9 de Julio, ganador de la etapa clasificatoria.

En cuanto a la Sub-23, el día sábado, a las 16:00, Racing Club, en su estadio enfrentará a Peña la Doce, que tendrá la condición de local. El domingo se jugará el clásico entre River y Argentino, a las 15:00, en el estadio Millonario.

El fútbol masculino tendrá un cronograma extenso con los partidos de décima hasta quinta división.

Asimismo, se ha dado a conocer que durante la segunda mitad del año se va a jugar un torneo de categorías formativas integrado con tres equipos de la ciudad de Los Toldos: River, Viamonte FC y Alsina.

Informe: Javier Galante