Intendentes de todo el país reclamaron desde Rosario la restitución de fondos retenidos

Intendentes e intendentas de ciudades de toda la Argentina advirtieron que el federalismo “no es una concesión del poder central”, denunciaron que la retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es «ahorro», sino un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen y reclamaron al gobierno nacional la coparticipación del impuesto a los combustibles.

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