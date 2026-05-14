Programa Chacabuco para Todos II: Trabajan en la preparación de suelo en la Quinta 305

El Intendente Municipal, Darío Golía, recorrió la Quinta 305, en donde comenzaron los trabajos de preparación de suelo para su posterior demarcación.El predio, ubicado entre las calles Delaudo, Mateo Muro, Mateo Barón y Coronel Melián forma parte del programa municipal “Chacabuco para Todos II”.

Entre los trabajos en ejecución se realiza la nivelación y acondicionamiento del terreno, así como también el despeje de residuos y otras labores.

Golía estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno, Javier Estévez y el Director de Gobierno, Silvio Núñez.